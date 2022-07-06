ВСУ оттеснили врага на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n172405-vsu-ottesnili-vraga-na-kramatorskom-napravlenii-genshtab-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває вже 133 добу, бої тривають на багатьох напрямках фронту.

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На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах Залізного Мосту, Шалигиного та Есмані. Противник вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах. На Харківському напрямку ворог обороняється. Обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовані в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 липня.

На Слов’янському напрямку росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. ЗСУ відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі Долини. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.

З артилерії різних калібрів армія рф гатила поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка на Бахмутському напрямку. Авіація росії завдала удару в районі Вуглегірської ТЕС. Противник за підтримки артилерії штурмував у районі Новолуганського, але не мав успіху. Було зупинено наступ загарбників у районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку російська артилерія вела обстріли в районах Трудолюбівки, Князівки, Миколаївки, Тополиного, Кобзарців, Благодатного, Шевченкового, Лупаревого. Окупанти знову обстріляли ракетами об'єкти у Миколаївській області. Ракетна загроза залишається, бо росіяни зосередили у Чорному морі чотири носії ракет.

У напрямку Лозового українські захисники жорстко придушили спробу наступу.

Нагадаємо, у новому звіті Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх. Крім того, загарбники готують наступ на Бахмут і Сіверськ.