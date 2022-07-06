Цели войны путина против Украины назвали американские военные аналитики

Цели войны Путина против Украины назвали аналитики. Фото:

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Ракурс

Мета російської війни проти України — це знищення українського суверенітету і зміна політичної влади.

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Експерти наголошують, секретар ради безпеки росії микола патрушев повторив початкові цілі президента рф володимира путіна з приводу так званої «операції» в Україні, припустивши, що москва зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Саме тому російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов’янська й намагаються просунутися на захід від Лисичанська у напрямку Сіверська. Аналітики припускають, що армія рф намагається отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня. Крім того, окупанти продовжували безуспішні штурми на півночі Харківщини.

Також військові фахівці вважають, що росіяни посилюють незаконний «призов» на окупованих територіях. Це окупантам необхідно для того, щоб компенсувати втрати живої сили.

Також зазначається, що москва продовжує консолідувати адміністративний контроль над захопленими українськими територіями, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до росії.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляли, що російських окупантів не настільки цікавить Донбас, а південні регіони, зокрема, Одеса. Країні-агресору необхідний повний контроль над Чорним морем.