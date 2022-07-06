Воздушные силы Украины уничтожили взводные опорные пункты рф. Фото: ПС ВСУ

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Повітряні сили України продовжують атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

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За минулу добу, 5 липня, українська авіація знищила російські склади боєприпасів та взводні опорні пункти, а сили ППО успішно збивали ворожі ракети. Бомбардувальники та штурмовики розбомбили два польових склади боєприпасів та два взводних опорних пункти російських окупантів. Крім того, авіація ліквідувала до 20 одиниць техніки й живу силу ворога. Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Facebook.

За добу українські сили протиповітряної оборони зуміли знищити дев’ять російських крилатих ракет, які були випущені по території України.

Тим часом 6 липня Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео роботи українських штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. По області випустили сім ракет, шість з яких українські військові збили. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили пожежу, яку ліквідували рятувальники.