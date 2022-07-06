Терроборонцы насыпали россиянам «осколочных приветов». Фото:

https://racurs.ua/n172412-terroboroncy-nasypali-zahvatchikam-oskolochnyh-privetov-video.html

Ракурс

Бійці територіальної оборони не гірше інших підрозділів ЗСУ нищать російських ворогів на фронті.

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Зокрема, захисники з регіонального управління тероборони «Схід» вдало нищать росіян з гранатометів. Відповідне відео в мережі 6 липня опублікували Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Один із підрозділів Територіальної оборони міста Харкова передає «осколкові привіти» окупантам, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як українські військові з гранатометів стріляють по ворожих позиціях на одному зі східних напрямків фронту.

Нагадаємо, 6 квітня 2022 року Кабінет міністрів дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння. А 11 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє скеровувати бійців ТрО до зони бойових дій. Закон передбачає, що головнокомандувач Збройних сил України ухвалює рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках».