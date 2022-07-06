Пожары на полях Херсонщины. Фото: «Суспільне Херсон»

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Пожежі на полях з урожаєм виникли в Херсонській області через обстріли.

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Деякі громади не мають необхідного обладнання, щоб загасити вогонь. Селянам та аграріям доводить самотужки боротися з загорянням. Пожеж в області на полях із зерновими дуже багато. Знищують запаси продовольства російські боєприпаси. Про це 6 липня повідомляє «Суспільне».

Як відомо, після захоплення території на півдні України росія почала грабувати підприємства та зерносховища на окупованих територіях. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що раніше у бік Криму щодня вирушало по 20−30 машин зі збіжжям, але тепер зерно загарбники вивозять потягами.

Окупанти також конфіскують зерно у фермерів та цілих підприємств. Журналісти дізналися, що за місяць часу до зернового терміналу «Авліта» у Севастополі підійшли 12 суден, приблизна місткість яких перевищує 180 тис. т.

Світові лідери заявляли, що повномасштабне вторгнення, блокада портів України та крадіжка зерна може призвести до голоду в країнах Африки та Азії, до масової міграції.

Джерело: «Суспільне»