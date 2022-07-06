Вадим Новинский сложил полномочия нардепа. Фото:

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Вадим Новинський, одіозний народний депутат від проросійського «Опозиційного блоку», вирішив піти з Верховної Ради.

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Парламентар ухвалив рішення вирішив скласти повноваження народного депутата і зосередитись на гуманітарних проектах. Також він заявив про бажання служити церкві, а саме — УПЦ Московського патріархату. Про це Новинський 6 липня повідомив у Facebook.

Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів, — написав він та пообіцяв допомогти відновляти розбомблений росіянами Маріуполь.

За словами політика, його команда вже працює над тим, щоб забезпечити населені пункти України автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами і продуктами.

Як відомо, Вадим Новинський входить до топ-10 найбагатших українців за версією журналу Forbes. Його статки оцінюють в 1,4 млрд дол. Він є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» і власником пакета акцій компанії «Метінвест». У квітні 2020 року предстоятель УПЦ МП Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

Нагадаємо, нардеп Вадим Новинський відомий своїми проросійськими поглядати та захистом російської церкви. До повномасштабної війни рф проти України Новинський заявляв, що російський патріарх Кирило «робить дуже багато зусиль для того, щоб в Україні був мир».