В немецком Бундестаге требуют 200 БТРов для Украины

https://racurs.ua/n172426-v-nemeckom-bundestage-trebuut-200-btrov-dlya-ukrainy.html

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У німецькому Бундестазі вимагають 200 БТРів для України. Відповідну резолюцію запропонував партійний блок ХДС/ХСС та фракція «Зелених».

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Партійні групи хочуть, щоб Бундестаг ухвалив рішення про короткострокове постачання Україні 200 бронетранспортерів TPz 1 Fuchs, які стоять на озброєння Бундесверу, повідомляє Der Spiegel.

У депутатській групі також посилаються на прийняте наприкінці квітня спільно з коаліцією «Світлофор» у Бундестазі рішення про постачання Україні важкого озброєння.

Для української армії — це швидка доставка надійного матеріалу, який можна використовувати одразу на передовій. Така зброя є на озброєнні Бундесверу і підлягає вилученню з використання Бундесверу: це броньована транспортна машина Fuchs, — йдеться у заяві.

Генеральний інспектор Міноборони ФРН Еберхард Цорн уже заявив у вівторок, що не бачить можливості для такого маневру.

Бундесвер має 825 бронетранспортерів TPz 1 Fuchs, але в різних варіантах: радіолокаційні носії, танки радіоперешкод, транспортери, розвідувальні танки РХБ і медичні варіанти, і це лише деякі з них. TPz 1 Fuchs — це платформа для них, — сказав Цорн і додав: Нам потрібні ці машини. Зараз я не бачу жодної можливості передачі цих автомобілів або їх частини.

Речник оборонної політики фракції ХСС Флоріан Хан написав у Twitter, що тепер черга фракції «Вільних демократів» показати, чи справді вона хоче підтримати Україну?

Бронетранспортер «Фукс» — TPz 1 Fuchs (нім. Transportpanzer Fuchs — Бронетранспортер 1 Лиса) — німецький бронетранспортер.

TPz 1 Fuchs прийнятий на озброєння у 1979 році.

Зварний корпус зі сталевих бронелистів забезпечує захист від куль та уламків артилерійських снарядів. Вхід та вихід з десантного відділення на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері у кормовому бронелисті.

Силова установка складається з 8-циліндрового V-подібного дизельного двигуна рідинного охолодження ОМ 402 потужністю 320 к.с.

Колісна формула 6 на 6. Підвіска балансирна, пружинна, з гідроамортизаторами. Рух на плаву здійснюється за допомогою двох гребних гвинтів. Озброєння включає 20-мм автоматичну гармату або 7,62-мм кулемет.