Зеленский прокомментировал наличие конфликта с Залужным

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Непорозуміння із головнокомандувачем ЗСУ відсутні, президент і армія працюють однією командою.

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Так президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт навколо заборони військовозобов’язаним та резервістам переміщуватися Україною без дозволу військкомату.

Він запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а є командна робота.

Що стосується непорозуміння — ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо", — пояснив глава держави.

6 липня стало відомо, що заборону військовозобов’язаним переміщуватися територією України без дозволу з військкомату скасують.

Про це заявив Зеленський під час доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на спеціальному засіданні. Він доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок — «з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни».

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram повідомив, що начальник Генштабу ЗСУ відкликав документ і відправив його на доопрацювання.

Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Нагадаємо, 5 липня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У відомстві зазначили, що у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський попросив Генеральний штаб не ухвалювати без нього подібних рішень, а міністру оборони та командуванню ЗСУ доручив підготувати доповідь з цього питання.