Оккупанты расстреливают проукраинских жителей Кременной. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n172454-ludey-rasstrelivaut-na-ulicah-gayday-o-terrore-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Російський терор на окупованих територіях України жахає.

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У місті Кремінна в Луганській області російські військові розстрілюють мирних людей просто на вулиці. Людей вбивають, якщо ті відмовляються співпрацювати з загарбниками. Про це 7 липня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляється на сторінці ЛОВА у Facebook.

Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці, — зазначив він.

За словами очільника області, допомагають загарбникам виявляти проукраїнських громадян місцеві колаборанти — вказують точні адреси містян.

Також окупанти залякують людей, які працюють у сфері критичної інфраструктури. Їх силою змушують ходити на роботу.

Нагадаємо, російські окупанти посилили терор мирного населення Мелітополя Запорізької області після того, як українські військові знищили на території міста ворожу базу, а партизани підірвали залізничний міст.