Окупанти заблокували Мелітополь і посилили терор. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n172353-okupanty-zablokuvaly-melitopol-i-posylyly-v-misti-teror.html

Ракурс

Російські окупанти посилили терор мирного населення Мелітополя після того, як українські військові знищили на території міста ворожу базу, а партизани підірвали залізничний міст.

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З 5.00 до 16.00 3 липня загарбники повністю заблокували місто та тримали його жителів у заручниках. Подібна ситуація 4 липня відбувається вже у селищі Любимівка, біля якого знаходиться зруйнований міст. Росіяни посили терор на окупованих територіях. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону.

За його словами, російські солдати вранці повністю заблокували це селище на в’їзд та виїзд й проводять фільтрацію в кожному будинку.

За інформацією Telegram-каналу UkraineNow, в окупованому Мелітополі досі горить аеродром, а дим видно за 10 км від міста. Місцеві ЗМІ пишуть, що на авіабазі постійно базувалося п’ять вертольотів та близько 10 винищувачів, які щоранку здійснювали виліт у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли близько 30 вибухів. Міський голова Іван Федоров заявив, що українські військові вивели з ладу одну з чотирьох баз окупантів у місті.

Також 3 липня стало відомо, що партизани поблизу тимчасово окупованого Мелітополя підірвали залізничний міст, який загарбники використовували для перекидання військової техніки та озброєння.