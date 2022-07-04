Бойові будні десантників на передовій показали на відео. Командування ДШВ

https://racurs.ua/ua/n172352-boyovi-budni-desantnykiv-na-peredoviy-pokazaly-na-video.html

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Миколаївські десантники не лише стійко тримають оборону власних позицій, але знищують загарбників з росії.

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У мережі опублікували кадри з бойового життя військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Попри те, що позиції бійців постійно накривають з артилерії, в тому числі із застосуванням фосфорних боєприпасів, воїни продовжують захищати рубежі української Донеччини. Відповідне відео Командування ДШВ ЗС України 4 липня опублікувало в Facebook.

За інформацією командування ДШВ, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади свого часу брали участь у низці миротворчих операцій в країнах колишньої Югославії (Сербія, Косово, Македонія, Чорногорія), Сьєрра-Леоне, Іраку, Ліберії.

З початку російської агресії на Донбасі миколаївські десантники у червні-липні 2014 року звільняли від ворога Красний Лиман і Слов’янськ, змусивши втікати з міста главу російських терористів Ігоря Стрєлкова (Гіркина) до Донецька. 3 кінця вересня і до початку грудня 2014 року зведений загін підрозділів 79-ї бригади обороняв донецький аеропорт.

Нагадаємо, Командування ДШВ показало на відео роботи реактивно-артилерійського підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Російські вантажівки після влучних ударів перетворилися на металобрухт, а боєкомплект вибухнув.