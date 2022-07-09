Закон о создании в Украине ДНК-базы приняла ВРУ. Фото: МВД

https://racurs.ua/n172522-baza-dnk-poyavitsya-v-ukraine-prinyat-novyy-zakon.html

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Закон про створення в Україні ДНК-бази 9 липня ухвалила Верховна Рада

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Народні депутати підтримали законопроект № 4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Цей документ зазначає, що в Україні проводяться обов’язкова та добровільна державна реєстрація геномної інформації. Відомості, що вноситимуть до електронного реєстру, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають оприлюдненню. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, до бази ДНК обов’язково вноситимуть дані громадян, які вчинили суспільно небезпечні діяння або злочини:

проти основ національної безпеки України;

життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи,

власності;

громадської безпеки;

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру.

Також реєстр поповнюватимуть геномною інформацією, установленою з біологічного матеріалу, отриманого під час проведення слідчих дій відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та неідентифіковану. Це фінансуватиметься державним бюджетом.

Закон передбачає, що можна добровільно внести свої дані до реєстру, але за це потрібно буде заплатити. Насамперед внесення таких даних проводиться для розшуку безвісти зниклих осіб.

За словами заступника глави МВС Ігоря Бондаренка, зараз експерти проводять молекулярно-генетичні дослідження, пов’язані із воєнними злочинами російських окупантів в Україні. За чотири місяці активної війни призначено вже понад 6 тис. експертиз щодо встановлення особи, з яких близько 40% вже виконані.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки створили групу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні. До її складу увійдуть експерти з розслідувань, пов’язаних із порушеннями прав людини та воєнними злочинами. Очолив групу мисливець за нацистами 67-річний Елі Розенбаум.