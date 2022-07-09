Оккупантам перестали платить за ранения. Скриншот с видео

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Ракурс

Командування російської армії не виплачує солдатам кошти за отримані поранення у війні з українцями.

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Свідченням цього є перехоплені розмови окупантів, в одній із них солдат армії рф розповідає дружині, що тепер у росії класифікують поранення для економії коштів. За важкі травми можна отримати 3 млн рубл., а за легкі — лише до 60 тис. руб. Про це 9 липня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За словами загарбника, щоб отримати гроші російські солдати почали діставати поранення навмисно — стріляли собі в руки чи ноги, підставлялися під мінометний обстріл. Однак командування викрило таку «схему».

путін зрозумів, що це великий відтік бабок. Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома мультами (мільйонами), — розповідає окупант.

Представник країни-агресора жаліється, що російські командири брешуть керівництву та навмисно називають більшу кількість людей, аби присвоїти кошти.

Незрозуміло кому потім приходять ці гроші. Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей, — додав він.

Нагадаємо, перехоплена розмова російського окупанта свідчить, що у загарбників стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Солдат зізнається, що в разі повернення в росію планує об’їздити церкви та монастирі.