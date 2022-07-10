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Ракурс
ВМС сообщили число российских носителей "Калибров" в Черном море

ВМС сообщили число российских носителей «Калибров» в Черном море

10 июл 2022, 18:30
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Росіяни станом на 10 липня продовжують утримувати у готовності до завдання ракетних ударів два носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» в прибережній зоні Криму.



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До шести кораблів та катерів окупанти зосередили для контролю морських комунікацій в Азовському морі.

Військово-морські Сили ЗС України продовжують фіксувати регулярний прохід цивільних суден до та з портів рф через Керченську протоку. За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 32 судна, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 25 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У повідомленні ВМС йдеться, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря і надалі здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).

Источник: Ракурс


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