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ВМС сообщили число российских носителей "Калибров" в Черном море
ВМС сообщили число российских носителей «Калибров» в Черном мореhttps://racurs.ua/n172550-vms-soobschili-chislo-rossiyskih-nositeley-kalibrov-v-chernom-more.htmlРакурс
Росіяни станом на 10 липня продовжують утримувати у готовності до завдання ракетних ударів два носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» в прибережній зоні Криму.
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До шести кораблів та катерів окупанти зосередили для контролю морських комунікацій в Азовському морі.
Військово-морські Сили ЗС України продовжують фіксувати регулярний прохід цивільних суден до та з портів рф через Керченську протоку. За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 32 судна, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 25 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У повідомленні ВМС йдеться, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря і надалі здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).
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