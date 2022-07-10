ВМС повідомили кількість російських носіїв "Калібрів" у Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n172550-vms-povidomyly-kilkist-rosiyskyh-nosiyiv-kalibriv-u-chornomu-mori.html

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Росіяни станом на 10 липня продовжують утримувати у готовності до завдання ракетних ударів два носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» в прибережній зоні Криму.

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До шести кораблів та катерів окупанти зосередили для контролю морських комунікацій в Азовському морі.

Військово-морські Сили ЗС України продовжують фіксувати регулярний прохід цивільних суден до та з портів рф через Керченську протоку. За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 32 судна, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 25 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У повідомленні ВМС йдеться, що рух цивільних суден через акваторію Азовського моря і надалі здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).