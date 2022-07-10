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Ракурс
Артиллерия ВСУ накрыла полтора десятка российских танков и БМП

Артиллерия ВСУ накрыла полтора десятка российских танков и БМП (ВИДЕО)

10 июл 2022, 18:49
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Артилеристи 24 ОМБр імені короля Данила розбили колону російських окупантів на Луганщині.



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Сухопутні сили ЗСУ оприлюднили відео, як українська артилерія накрила півтора десятка російських танків та БМП. Росіяни заховалися біля лісосмуги. Колону спочатку зупинили, згодом знищили.

10 липня «Ракурс» писав про точний удар ЗСУ у Херсоні. У тимчасово окупованому облцентрі завдано удару по військовій частині окупантів, розташованій на вулиці Пестеля. Українська влада пише, що запалали казарми Росгвардії.

Источник: Ракурс


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