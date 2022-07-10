Артиллерия ВСУ накрыла полтора десятка российских танков и БМП

https://racurs.ua/n172551-artilleriya-vsu-nakryla-poltora-desyatka-rossiyskih-tankov-i-bmp-video.html

Ракурс

Артилеристи 24 ОМБр імені короля Данила розбили колону російських окупантів на Луганщині.

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Сухопутні сили ЗСУ оприлюднили відео, як українська артилерія накрила півтора десятка російських танків та БМП. Росіяни заховалися біля лісосмуги. Колону спочатку зупинили, згодом знищили.

10 липня «Ракурс» писав про точний удар ЗСУ у Херсоні. У тимчасово окупованому облцентрі завдано удару по військовій частині окупантів, розташованій на вулиці Пестеля. Українська влада пише, що запалали казарми Росгвардії.