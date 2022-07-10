Последствия попадания по воинской части рашистов, фото: «Мост»

https://racurs.ua/n172540-uvelirnoe-popadanie-vsu-porazili-voinskuu-chast-rashistov-v-hersone-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Херсоні завдано удару по військовій частині окупантів, розташованій на вулиці Пестеля.

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Про це сьогодні, 10 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й, — зазначає Хлань. — Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось — окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка? — додає він.

Також про удар ЗСУ по базі окупантів на Херсонщині повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО, — зазначає Братчук.

Про влучання у військову частину також повідомляє херсонське видання «Мост».

В тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пролунало декілька вибухів, — зазначає видання з посиланням на очевидців. — Українські ракети нібито поцілили у військову частину на вулиці Пестеля. На фото, які публікують очевидці, дим йде як раз з того району.

Зазначається, що окупанти вже заявили, що вибухи в місті нібито були наслідками роботи ППО. Водночас причину появи стовпа чорного диму в центрі Херсона загарбники не пояснюють.

Джерело: Сергій Хлань, Сергій Братчук, «Мост»