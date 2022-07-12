Совет ЕС поддержал предоставление Украине миллиарда евро помощи

Совет ЕС поддержал предоставление Украине миллиарда евро. Фото:

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Надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги підтримала Рада Європейського Союзу.

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Таке рішення 12 липня підтримали міністри Євросоюзу. Ці гроші дозволять покращити фінансову стабільність державі, яка веде війну поти росії. Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

1 млрд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Ці гроші спрямують на забезпечення бюджетних потреб та покращення фінансової стабільності в Україні.

Сума в мільярд євро є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Країни Євросоюзу підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 млрд євро позик.