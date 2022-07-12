Совет ЕС поддержал предоставление Украине миллиарда евро помощи

Совет ЕС поддержал предоставление Украине миллиарда евро помощиhttps://racurs.ua/n172597-sovet-es-podderjal-predostavlenie-ukraine-milliarda-evro-pomoschi.htmlРакурс
Надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги підтримала Рада Європейського Союзу.
Таке рішення 12 липня підтримали міністри Євросоюзу. Ці гроші дозволять покращити фінансову стабільність державі, яка веде війну поти росії. Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.
1 млрд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Ці гроші спрямують на забезпечення бюджетних потреб та покращення фінансової стабільності в Україні.
Сума в мільярд євро є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Країни Євросоюзу підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 млрд євро позик.