Безуглая отправляет в отставку еще одного члена команды президента

https://racurs.ua/n172655-bezuglaya-otpravlyaet-v-otstavku-esche-odnogo-chlena-komandy-prezidenta.html

Ракурс

Нардеп від «слуг народу» Мар’яна Безугла розкритикувала губернатора Луганської області Сергія Гайдая та прогнозує йому відставку.

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Нардеп заявила, що Гайдай, не є військовим, але коментує військові операції.

Як приклад Безугла навела заяву Гайдая, у якій той пише про «ворожі ДРГ, які намагаються пройти через українські блок-пости».

За словами нардепа, після втрати області «доводиться робити окреме розслідування щодо оборонних укріплень Луганщини, і чому ОВА зробила так мало і військовим було так важко».

Також вона нарікає, що «нога Гайдая не ступала вглиб Луганщини, доки не змусили прямо і скандально».

Роблю ставку, піде наступним після Лагути, голови Херсонської ОВА (якого Зеленський звільнив днями — «Ракурс»), — написала Безугла у Фейсбук.

1 червня Безугла вже критикувала в соцмережі голову Луганської обласної військової адміністрації та звинуватила Гайдая у брехні. За словами депутата, керівник ОВА знаходиться за межами регіону та озвучує неправдиву інформацію про ситуацію у Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай в інтерв’ю Liga.net обурився такими звинуваченнями:

Хто така Мар’яна Безугла, щоб я їй казав, де я перебуваю? Вона офіцер російської розвідки? Я повинен сказати точну адресу, щоб туди прилетіла артилерія?

Раніше цей нардеп «Слуги народу» ініціювала виключення з партії народного депутата Миколи Тищенка, кума голови Офісу президента Андрія Єрмака. У своєму дописі Безугла назвала Тищенка «титаном», «велюром», «котлєтою» і «колею оболонським».

За її словами, Тищенко для політсили — «пляма, потемніла в умовах війни», оскільки отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана — командира добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», котрий, як вона стверджує, насправді є аферистом.