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Ракурс
Последствия ракетного удара по Виннице, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Виннице — количество госпитализированных возросло

14 июл 2022, 22:33
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У Вінниці станом на 21.00 сьогоднішнього дня 14 липня, в заклади охорони здоров’я звернулися 117 постраждалих внаслідок завданого рашистами по центру міста ракетного удару.



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71 людину госпіталізували (раніше повідомлялося про 64 госпіталізованих). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

23 людини загинули, серед них троє дітей. Залишаються в розшуку зниклих безвісти 29 осіб.

Водночас за даними ДСНС, станом на 22.00 госпіталізовано 66 людей, зокрема троє дітей. У важкому стані перебувають 34 особи, п’ятеро постраждалих — у критичному стані.

Триває пошук 39 осіб зв’язок з якими відсутній, — зазначає прес-служба відомства.

Нагадаємо, у Вінниці після російського ракетного удару затримали десятки людей, серед яких, ймовірно, може бути навідник ворожого вогню.

Источник: Ракурс


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