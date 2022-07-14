Последствия ракетного удара по Виннице, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172686-raketnyy-udar-po-vinnice-kolichestvo-gospitalizirovannyh-vozroslo.html

Ракурс

У Вінниці станом на 21.00 сьогоднішнього дня 14 липня, в заклади охорони здоров’я звернулися 117 постраждалих внаслідок завданого рашистами по центру міста ракетного удару.

.

71 людину госпіталізували (раніше повідомлялося про 64 госпіталізованих). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

23 людини загинули, серед них троє дітей. Залишаються в розшуку зниклих безвісти 29 осіб.

Водночас за даними ДСНС, станом на 22.00 госпіталізовано 66 людей, зокрема троє дітей. У важкому стані перебувають 34 особи, п’ятеро постраждалих — у критичному стані.

Триває пошук 39 осіб зв’язок з якими відсутній, — зазначає прес-служба відомства.

Нагадаємо, у Вінниці після російського ракетного удару затримали десятки людей, серед яких, ймовірно, може бути навідник ворожого вогню.