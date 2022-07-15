лукашенко еще раз продлил учения армии беларуси

https://racurs.ua/n172704-lukashenko-esche-raz-prodlil-ucheniya-armii-belarusi.html

Ракурс

Навчання армії білорусі продовжено щонайменше до 23 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

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17 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 16 липня, повідомляє 15 липня моніторингова група «Білоруський Гаюн».

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:

Борисівський — до 23.07;

Стрільбище № 1 під Мінськом (Уруччя) — до 23.07;

Гозький (під Гродно) — до 22.07;

Брестський — до 23.07;

Репище (Осиповичі) — до 22.07;

Мар’їна Гірка — до 23.07;

Лосвідо (під Вітебськом) — до 23.07;

Німан (під Березівкою) — до 22.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) — 22.07;

Чепелево (під Слонімом) — до 22.07;

Доманове (під Івацевичами) — до 22.07;

Стрільбище під Старими Дорогами — до 22.07;

Заслонове (під Лепелем) — до 23.07.

Це чергове продовження навчань на тиждень. У білорусі вони стартували ще 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить вже 12 тижнів.

Попри збільшення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій, — констатують в «Білоруському Гаюні».

Ця моніторингова група стежить за діями та пересуваннями зм рф та зс рб територією білорусі.

15 липня в групі також повідомили, що до Єльська Гомельської області сьогодні перекинуть ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою такого маневру в Білорусі називають «посилення держкордону» з Україною, утім, причиною маневру є ротація військових підрозділів білорусів.

Ця територія Гомельської області межує з Україною, зокрема з Чернігівською, Київською, Житомирською та Рівненською областями.

Нагадаємо, що на тлі частих зустрічей путіна та лукашенка в Україні припускають втягування Мінська у відкриту агресію проти України. До цього лукашенко тільки надавав територію та повітряний простір російським нацистам для атак на Україну. Українські військові декілька разів заявляли, що наразі ударних угруповань армії білорусі поблизу кордону немає.