Алексей Резников раскрыл период наибольших потерь ВСУ в войне с россией. Фото:

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Найбільші втрати Збройних сил України у війні з російською армією були зафіксовані у травні 2022 року.

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Щодня тоді гинуло до 100 військових, а 300−400 бійців діставали поранення. Того місяця перевага загарбників була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку. Окупанти використовували до 1 тис. артилерійських снарядів на годину. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю BBC.

Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні дійсно до ста хлопців, на жаль, гинули, і до 300−400 були поранені, — зазначив міністр.

За словами Резнікова, ситуація на фронті почала змінюватися після того, як українська армія отримала від союзників гаубиці М777, М109, «Цезарі» та Panzerhaubitze. Після поставки західного озброєння контрбатарейна боротьба відразу знизила інтенсивність вогню.

Очільник Міноборони додав, що він володіє інформацією про втрати українського війська у протистоянні з загарбниками. Чиновник заявив, що не може їх оприлюднювати, щоб не дарувати ворогові деталі. Запевнив, що вони значно відрізняються від величезних втрат ворога.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що Збройні сили України на Донбасі щодня втрачають близько 60−100 бійців. Ще до 500 військових дістають поранення.

За даними Генштабу ЗСУ з початку військової агресії російські окупанти втратили 38 тис. осіб особового складу.

Джерело: BBC