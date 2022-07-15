Марина Лазебная подала заявление об отставке. Фото:

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Ракурс

Марина Лазебна написала заяву про відставку з посади міністра соціальної політики.

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До Верховної Ради України вже надійшла відповідна заява. Про це 15 липня представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Очікується, що заяву міністра розглянуть нардепи. До того часу Лазебна продовжуватиме виконувати обов’язки міністра.

Як відомо, Марина Лазебна очолює міністерство соціальної політики з березня 2020 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр соціальної політики Марина Лазебна може покинути свою посаду, але причина не називалася. За інформацією журналістів, замінити її може чинний керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента Оксана Жолнович, яка числиться членом або засновником деяких громадських організацій, а також політичної партії «Сила людей».

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла розкритикувала очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая та прогнозує йому відставку. Парламентар зазначила, що Гайдай, не є військовим, але коментує військові операції.