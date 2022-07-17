За ночь сожгли 50 танков – россияне жалуются родственникам на потери (АУДИО)

https://racurs.ua/n172769-za-noch-sojgli-50-tankov-rossiyane-jaluutsya-rodstvennikam-na-poteri-audio.html

Ракурс

Російські окупанти в Україні скаржаться родичам на втрати.

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Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, яке оприлюднили 17 липня.

Зокрема, російський солдат розповідає своїй сестрі, що він зараз в артилерії у зв’язку з тим, що його батальйон повністю знищили — із 300 осіб залишилося 15.

Також повідомив, що «за ніч 50 російських танків спалили».

Під час розмови він зізнався, що вбивав цивільних людей. Зокрема, він розповів, що особисто вбив жінку, бо та була навідницею в селі. А також чоловіка, який просив не вбивати, а він його вбив.