россия потеряла 30% мощности своих наземных сил – командующий армией Британии

https://racurs.ua/n172780-rossiya-poteryala-30-moschnosti-svoih-nazemnyh-sil-komanduuschiy-armiey-britanii.html

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Командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну витратила понад 30% своєї наземної бойової ефективності. Також 50 тис. російських воєнних злочинців вбиті або дістали поранення. Тому українська армія «абсолютно» вірить у перемогу у війні.

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Вони (українці — ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як росія зіштовхується з проблемами. За нашими оцінками, рф втратила понад 30% своєї боєздатності, — цитує видання The Guardian начальника штабу оборони Великої Британії.

Окрім 50 тис. загиблих і поранених військових, москва втратила майже 1 тис. 700 танків та 4 тис. бойових броньованих машин.

Радакін наголосив, що росія не змогла досягнути своїх цілей, розпочавши повномасштабний наступ з великими амбіціями. З його слів, кремль мав амбіції захопити найбільші міста України за перші 30 днів, розколоти нашу державу та чинити тиск на НАТО. Проте, адмірал переконаний, що жодної з цих цілей росія не досягла.