Более тысячи детей пострадали в результате российского нападения на Украину

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
353 ребенка стали жертвами российской агрессии, фото:
Более тысячи детей пострадали в результате российского нападения на Украинуhttps://racurs.ua/n172792-bolee-tysyachi-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.htmlРакурс
В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення постраждали вже понад 1 тис. 19 дітей.
.
З них 353 дитини загинули, понад 666 отримали поранення. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 373;
- Харківській області — 191;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 17 липня внаслідок обстрілу ворогом села Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика;
- 17 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Бахмут Донецької області поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей віком два, три та дев’ять років.
Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 138 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
За ночь сожгли 50 танков — россияне жалуются родственникам на потери (АУДИО)
Нашему государству как избитой собаке придется уйти — российский генерал мотивирует своих солдат (АУДИО)
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...