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353 ребенка стали жертвами российской агрессии, фото:

Более тысячи детей пострадали в результате российского нападения на Украину

18 июл 2022, 12:11
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В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення постраждали вже понад 1 тис. 19 дітей.



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З них 353 дитини загинули, понад 666 отримали поранення. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 373;
  • Харківській області — 191;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 17 липня внаслідок обстрілу ворогом села Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика;
  • 17 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Бахмут Донецької області поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей віком два, три та дев’ять років.

Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 138 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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