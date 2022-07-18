Понад тисячу дітей постраждали внаслідок російського нападу на Україну

353 дитини стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n172792-ponad-tysyachu-ditey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-napadu-na-ukrayinu.html

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В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення постраждали вже понад 1 тис. 19 дітей.

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З них 353 дитини загинули, понад 666 отримали поранення. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 373;

Харківській області — 191;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

17 липня внаслідок обстрілу ворогом села Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика;

17 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Бахмут Донецької області поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей віком два, три та дев’ять років.

Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 138 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.