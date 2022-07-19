Деньги на Bayraktar для ВСУ начали собирать в Канаде. Фото: visicom.ua

https://racurs.ua/n172843-dengi-na-bayraktar-dlya-vsu-nachali-sobirat-v-kanade.html

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Збір коштів для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar для Збройних сил України оголосили в Канаді.

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Гроші збиратиме громадська організація українсько-канадської громади UHelpUkraine, а безпілотник хочуть передати військовим до Дня незалежності України. Про це повідомляється на платформі Uhelp Ukraine, де йде збір коштів.

Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити й провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Пора канадців активізуватися і зробити те ж саме, — йдеться в заяві волонтерів.

Ініціатори планують зібрати 5,4 млн дол., щоб купити дрон. Наголошується, що кожен долар має значення для звільнення України.

Як відомо, Bayraktar TB2 — це ударний БПЛА, який розробляється в Туреччині. Цей безпілотник може розганятися до 200 км/год. та підійматися на висоту понад 8 км. «Байрактар» може скидати не лише авіаційні бомби, але й випускати керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати в польоті.

У війні з російською федерацією ці безпілотники показали велику ефективність, російська техніка безсила перед цими дронами.

Нагадаємо, такі збори на «Байрактар» раніше вже проводили у Литві, Польщі та власне в Україні. Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar, збір грошей проводив Фонд Сергія Притули. Згодом стало відомо, що турецька компанія Baykar надасть ЗСУ безкоштовно три БПЛА.