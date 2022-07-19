Военная помощь Украине от Германии. Фото: Слово і діло

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У Бундесвері ФРН закінчують ресурси для надання військової допомоги Україні.

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Керівництво українського Міністерства оборони вже поінформовані про це. Таку заяву зробила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до французько-німецької бригади в місто Мюльгайм, повідомляє Die Welt.

У нас залишилося мало можливостей для передавання (зброї) з Бундесверу, я чітко заявляю про це і мій колега в курсі, — зазначила чиновник.

За її словами, уряд ФРН й надалі планує підтримувати Україну у її боротьбі проти країни-агресора росії.

Газета повідомила, що Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння. Також повідомляється, що Київ часто сам вимушено закуповує озброєння у ФРН. Зокрема, в червні Україна за власною ініціативою закупила 2 тис. 900 протитанкових гранатометів Matador безпосередньо у виробника.

Нагадаємо, у липні уряд Німеччини оприлюднив список усієї військової допомоги, яку передали України. Бундесвер передав ЗСУ 3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3, 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, 2,7 тис. переносних ЗРК Strela, сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 50 протибункерних ракет, 100 кулеметів MG 3, 280 транспортних засобів, 30 захищених автомобілів та запасні частини для літаків МіГ-29.

Також було вирішено передати Україні 14,9 тис. протитанкових мін, 21,8 млн патронів для вогнепальної зброї, 100 тис. ручних гранат, 5,3 тис. зарядів вибухівки та 10,5 тис. снарядів калібру 155 мм.

Джерела: Die Welt