Оккупанты штурмовали территорию Углегорской ТЭС с разных направлений. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/n172981-okkupanty-shturmovali-territoriu-uglegorskoy-tes-s-raznyh-napravleniy-genshtab.html

Ракурс

Війна російської федерації проти України триває вже 150-ту добу.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка сьогодні без суттєвих змін. Росіяни обстріляли село Старикове Сумської області. Безпілотники противника ведуть розвідку прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях. На Слобожанському напрямку ворог намагається стримати українських військових від просування вглиб тимчасово зайнятої території. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 липня.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли з РСЗВ та артилерії райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдали авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного працювала група розвідки росіян, хотіла виявити слабкі місця в обороні українських оборонців. Противника успішно ліквідували.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог намагається встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Ворог обстріляв райони Верхньокам’янського, Різниківки, Закітного, Григорівки, Виїмки та Званівки. Завдав авіаудару біля Спірного. Ворог намагався штурмувати у районі Верхньокам’янського, але зазнав втрат і в паніці відійшов.

Ворог намагається продовжити наступ на Бахмут, обстріляв з танків, реактивної та ствольної артилерії райони Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Авіація противника завдала ударів по Покровському та Новолуганському. Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.

Також ЗСУ знешкодили російські розвідувальні групи, які намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська систематично обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Пісків, Опитного, Водяного, Шевченкового, Малої Токмачки, Новосілків, Зеленого Поля, Білогір’я та багатьох інших.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються не дозволити просування ЗСУ, по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зменшення втрат ЗСУ завдяки постачанню західної зброї. Глава держави відзначив, що останнім часом Україна щодня втрачає на фронті близько 30 загиблих та 250 поранених.