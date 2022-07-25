Подбитая российская техника, фото: «Одесская Жизнь»

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39,7 тис. особового складу.

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За минулу добу цей показник зріс на 180 осіб. Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 730 танків;

3 тис. 950 бойових броньованих машин;

876 одиниць артилерійських систем;

257 одиниць РСЗВ;

116 одиниць засобів ППО;

222 літаки;

188 гелікоптерів;

719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

174 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 832 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.