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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Одесская Жизнь»

180 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

25 лип 2022, 09:56
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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39,7 тис. особового складу.



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За минулу добу цей показник зріс на 180 осіб. Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 730 танків;
  • 3 тис. 950 бойових броньованих машин;
  • 876 одиниць артилерійських систем;
  • 257 одиниць РСЗВ;
  • 116 одиниць засобів ППО;
  • 222 літаки;
  • 188 гелікоптерів;
  • 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 174 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 832 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 73 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Джерело: Ракурс


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