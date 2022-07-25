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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 39,7 тис. особового складу.
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За минулу добу цей показник зріс на 180 осіб. Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 730 танків;
- 3 тис. 950 бойових броньованих машин;
- 876 одиниць артилерійських систем;
- 257 одиниць РСЗВ;
- 116 одиниць засобів ППО;
- 222 літаки;
- 188 гелікоптерів;
- 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 174 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 832 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 73 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.
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