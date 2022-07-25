58 тыс. предприятий зарегистрировали в Украине за время полномасштабной войны

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В Украине зарегистрировали ряд новых предприятий, фото:
58 тыс. предприятий зарегистрировали в Украине за время полномасштабной войныhttps://racurs.ua/n173029-58-tys-predpriyatiy-zaregistrirovali-v-ukraine-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення зареєструвалися майже 58 тис. підприємств, з яких майже 50 тис. — ФОПи.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
Наші підприємці працюють навіть у надскладних умовах. Своєю сміливістю та мотивацією вони надихають світові компанії на підтримку України, — наголосив міністр.
Федоров додав, що Meta разом із «Дія.Бізнес» запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу, доступний за адресою facebook.com/business/small-business/boost/ukraine.
Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Усі програми — українською мовою, — зазначив міністр.
За словами Федорова, у подальших планах Meta — виділити 1,5 млн дол. на рекламні кампанії українського бізнесу.
Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців, — наголосив міністр.