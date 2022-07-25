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Ракурс
В Украине зарегистрировали ряд новых предприятий, фото:

58 тыс. предприятий зарегистрировали в Украине за время полномасштабной войны

25 июл 2022, 10:59
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення зареєструвалися майже 58 тис. підприємств, з яких майже 50 тис. — ФОПи.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Наші підприємці працюють навіть у надскладних умовах. Своєю сміливістю та мотивацією вони надихають світові компанії на підтримку України, — наголосив міністр.

Федоров додав, що Meta разом із «Дія.Бізнес» запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу, доступний за адресою facebook.com/business/small-business/boost/ukraine.

Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Усі програми — українською мовою, — зазначив міністр.

За словами Федорова, у подальших планах Meta — виділити 1,5 млн дол. на рекламні кампанії українського бізнесу.

Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців, — наголосив міністр.

Источник: Ракурс


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