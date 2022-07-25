«Газпром» внезапно резко повысил давление в ГТС Украины — это могло вызвать аварию

https://racurs.ua/n173056-gazprom-vnezapno-rezko-povysil-davlenie-v-gts-ukrainy-eto-moglo-vyzvat-avariu.html

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Диспетчери Оператора ГТС України 25 липні зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ — Україна.

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Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) повідомив, що зміна тиску відбулась без попередження зі сторони «Газпрому».

Такі дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Ми всі пам’ятаємо аварію на газогоні з Туркменістану у 2009 році, — написав у Фейсбук керівник ОГТСУ Сергій Макогон.

ОГТСУ повідомив російському «Газпрому», що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газогоні. Такі дії російського газового монополіста збіглися ще з обмеженням експорту газу в Європу через «Північний потік-1» — росіяни оголосили про відключення ще однієї турбіни.

Макогон наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

Несвоєчасне інформування несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як «Газпром» знову зменшив транзит через «Північний потік-1» до 33 млн куб. м на добу, — заявив очільник ОГТСУ.

У 2009 році за аналогічних обставин (з вини «Газпрому») відбулась аварія на газогоні в Туркменістані. Тоді вибух у ніч на 9 квітня викликав конфлікт: МЗС Турменістану звинуватило в аварії «Газпром», а той стверджував, що попереджав партнера про скорочення відбору газу.

На газогоні стався розрив труби із загорянням. «Газпром» повідомив, що транспортування туркменського газу в росію припинилося. МЗС Туркменії звинуватило у тому, що трапилося, «Газпром експорт»: без попереднього повідомлення туркменської сторони ця компанія різко знизила відбір газу, що і стало причиною аварії.