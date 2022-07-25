Зеленский сделал перестановки в силовом блоке — Буданов получил еще одну должность

https://racurs.ua/n173055-zelenskiy-sdelal-perestanovki-v-silovom-bloke-budanov-poluchil-esche-odnu-doljnost.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ухвалив 25 липня нові кадрові рішення в силовому блоці управління країною.

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У вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що призначив очільника української військової розвідки Кирила Буданова керувати комітетом з питань розвідки при президентові України.

Цей комітет є допоміжним органом у структурі Офісу президента. Його функція — готувати пропозиції щодо керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.

На цій посаді Буданов замінив Руслана Демченка, про звільнення якого повідомили також у понеділок, 25 липня.

Буданов став керівником ГУР Міноборони у серпні 2020 року. У 2022 році він отримав звання генерал-майора та орден «За мужність».

«Ракурс» повідомляв, що Зеленський сьогодні звільнив з посади очільника Сил спецоперацій Григорія Галагана. У зверненні президент розповів, що Галаган віднині буде першим заступником керівника центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Замість Галагана ССО очолив бойовий генерал Віктор Хоренко.