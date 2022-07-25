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Зеленський ухвалив нові кадрові рішення в силовому блоці
Зеленський зробив перестановки в силовому блоці — Буданов отримав ще одну посадуhttps://racurs.ua/ua/n173055-zelenskyy-zrobyv-perestanovky-v-sylovomu-bloci-budanov-otrymav-sche-odnu-posadu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський ухвалив 25 липня нові кадрові рішення в силовому блоці управління країною.
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У вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що призначив очільника української військової розвідки Кирила Буданова керувати комітетом з питань розвідки при президентові України.
Цей комітет є допоміжним органом у структурі Офісу президента. Його функція — готувати пропозиції щодо керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.
На цій посаді Буданов замінив Руслана Демченка, про звільнення якого повідомили також у понеділок, 25 липня.
Буданов став керівником ГУР Міноборони у серпні 2020 року. У 2022 році він отримав звання генерал-майора та орден «За мужність».
«Ракурс» повідомляв, що Зеленський сьогодні звільнив з посади очільника Сил спецоперацій Григорія Галагана. У зверненні президент розповів, що Галаган віднині буде першим заступником керівника центру спеціальних операцій «А» СБУ.
Замість Галагана ССО очолив бойовий генерал Віктор Хоренко.