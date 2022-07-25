Треба не турбіну повертати, а санкції посилювати - Зеленський про новий виток газового шантажу Європи

https://racurs.ua/ua/n173054-treba-ne-turbinu-povertaty-a-sankciyi-posyluvaty-zelenskyy-pro-novyy-vytok-gazovogo-shantaju.html

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Президент Володимир Зеленський відреагував на нову спробу шантажувати Євросоюз газом з боку росії.

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Глава держави у вечірньому зверненні до українців 25 липня порадив європейцям у зв’язку з цим не «турбіну повертати, а санкції посилювати».

Зеленський у такий спосіб відреагував на інформацію про те, що «Газпром» раптово через ремонт зупиняє ще одну турбіну газогону «Північний потік-1», через який постачає частину газу в Німеччину та інші країни ЄС.

Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це росія робить спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку рф веде проти обʼєднаної Європи, — саме так це потрібно сприймати, — сказав президент.

Він вважає, що «потрібно бити у відповідь», а «не думати, як повернути якусь турбіну, посилювати санкції».

Це обмежить російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту. Зеленський також закликав Європу «максимально розривати торговельні звʼязки з росією, бо кожен такий звʼязок — це потенційний засіб тиску для росії».

Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий, — сказав Зеленский.

Нагадаємо, у понеділок росіяни оголосили про відключення ще однієї турбіни, тобто про чергове зниження поставок газу через «Північний потік» удвічі — до 33 млн кубометрів (20% від потужності).

Російський «Газпром» зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens. Поставки «Північним потоком-1» до ЄС з 27 липня зменшаться приблизно вдвічі — до 20% від планової потужності.

Плани канцлера Олафа Шольца заповнити газосховища на 75% до 1 вересня під питанням.

«Північний потік — 1» перебував на технічному обслуговуванні з 11 до 22 липня. За даними агентства Reuters, «Газпром» мав повернутися до рівня постачання, який був до 11 липня. Тоді російський концерн скоротив подачу газу до 40% від планової потужності. «Газпром» пов’язав це з неповерненням турбіни Siemens, що знаходилася на ремонті в Канаді, для компресорної станції «Портова». Канада під тиском ФРН турбіну повернула.