Росіяни оголосили про ремонт ще однієї турбіни ПП-1 і прикрутили газ Європі

https://racurs.ua/ua/n173049-rosiyany-ogolosyly-pro-remont-sche-odniieyi-turbiny-pp-1-i-prykrutyly-gaz-ievropi.html

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Росіяни оголосили про відключення ще однієї турбіни, тобто про ще одне зниження поставок газу через «Північний потік» удвічі — до 33 млн кубометрів (20% від потужності).

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Російський «Газпром» зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens.

Поставки «Північним потоком-1» до ЄС з 27 липня зменшаться приблизно вдвічі — до 20% від планової потужності.

Плани канцлера Олафа Шольца заповнити газосховища на 75% до 1 вересня під питанням.

Про відключення турбіни «Газпром» так написав у своєму офіційному повідомленні:

У зв’язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС «Портова».

На тлі новин від «Газпрому» ціни на газ у Європі різко злетіли до 1 тис. 850 доларів за тисячу кубометрів, прискоривши зростання до 8%, згідно з даними біржі ICE.

Раніше Європейський Союз розробив план дворічного переходу на незалежність поставок газу з рф. ЄС запропонувати вже з серпня країнам-членам добровільно скоротити використання природного газу на 15%.

Крім того, Євросоюз має намір збільшити закупівлі зрідженого газу в США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. У Єврокомісії домовляються про додаткову закупівлю газу з Нігерії.

У липні росіяни шантажували Європу ремонтом іншої турбіни до газогону «Північний потік-1».

Канада під тиском Берліна передала Німеччині підсанкційну турбіну, тому що у рф стверджували, що без неї поставки неможливі, і зупинили прокачування газу. В Україні таке рішення не підтримали, назвавши небезпечним виняток із загальних правил санкційної політики, а також просили пояснити рішення парламенту у самій Канаді.

Доки труба була на техобслуговуванні, у Європі висловлювали побоювання, що росія так і не включить прокачування газу.

21 липня на газогоні «Північний потік» мав завершитися так званий «профілактичний ремонт».

Президент держави-агресора путін вже запропонував європейцям повернутися до питання відновлення прокачування по «Північному потоку-2». Уряд ФРН вимагав відновлення регулярних поставок газу до Німеччини по ПП-1.