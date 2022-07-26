рф ударила ракетами по курортному заливу в Одесской области. Фото: grandmore.com.ua

https://racurs.ua/n173065-rossiya-atakovala-raketami-kurortnuu-zatoku-v-odesskoy-oblasti-video-razrusheniy.html

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Ракетний удар по Одеської області, що відбувся вранці 26 липня, припав на курортне селище Затока.

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Президент України Володимир Зеленський вже показав відео наслідків обстрілів мирного населеного пункту. На кадрах можна побачити, які руйнування завдав ворожий обстріл. Глава держави наголосив, що кожен окупант відповідатиме за все. Такий допис він розмістив в Instagram.

Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із рф захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен «визволитель», який руйнує наше життя, — йдеться у повідомленні.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що ракети були випущені зі стратегічної авіації противника. А в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що є влучання у приватні будівлі прибережних сіл з подальшим займанням. На місцях працюють рятувальники. У прес-службі Одеської райдержадміністрації зазначили, що одна особа дістала поранення.

Нагадаємо, 26 липня росіяни атакували й Миколаївську область — вдарили ракетами по портовій інфраструктурі. Крім того, росіяни із ЗРК С-300 завдали удару по Миколаївському району, є влучання в авторинок й інші відкриті території передмістя.