Окупанти вгатили ракетами по Миколаївській та Одеській областях. Фото: 5 канал

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація завдала масованого ракетного удару по півдню України.

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У ніч на 26 липня загарбниками були обстріляні Одеська та Миколаївська області. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування, — зазначили військові.

Повідомляється, що в Одеській області були влучання у приватні будівлі прибережних сіл. Після вибухів виникли пожежі, на місці влучань працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

А в Миколаївській області ворог атакував портову інфраструктуру. Крім того, росіяни із зенітно-ракетних комплексів С-300 завдали удару по Миколаївському району. Стріляли з Херсонської області. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Зараз уточнюється інформація про масштаби руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти намагалися атакувати ракетами Хмельниччину. Однак українські сили протиповітряної оборони збили всі чотири запущені по області ракети.