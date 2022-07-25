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Ракурс
Російські війська знову обстріляли Сумщину, фото: РІА «Новости»

Росіяни обстріляли з «Граду» Сумщину — деталі

25 лип 2022, 10:28
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Рашисти сьогодні, 25 липня, в 1.30 ночі залпом з установки «Град» обстріляли територію розташованої поблизу кордону з рф Краснопільської громади Сумської області.



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Зафіксовано 20 прильотів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Інформація про постраждалих та руйнування внаслідок цього обстрілу наразі уточнюється.

Крім того, вчора, 24 липня, майже о 22.00 росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля.

Зафіксовано чотири прильоти, без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 25 липня, російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області. В результаті постраждала 10-річна дівчинка.

Джерело: Ракурс


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