Пожежа сталася на нафтобазі в Донецьку. Фото: ukrainianwall.com

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Нафтобаза в окупованому Донецьку загорілася після удару української армії.

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Російські пропагандисти заявляють, що військові Збройних сил України поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку. Зараз горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Пожежа виникла в Будьонівському районі. Про це повідомляє ТАСС.

Вогонь від пожежі видно у кількох районах міста — полум’я б'є на кілька десятків метрів заввишки. Горять цистерни із ПММ, — пишуть пропагандисти.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ заявили, що «підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий яскравий» результат". В СтратКомі іронізують, що «селітра і гуманітарка» горіли так яскраво, а «подушки і матраци» вибухали так довго і голосно, що чуло і бачило ледь не все місто".

Нагадаємо, українські військові вдарили по штабу російських військових у тимчасово окупованій Кадіївці. Внаслідок удару згоріла бронетехніка, яку росіяни розмістили біля місцевої школи.

Джерело: ТАСС