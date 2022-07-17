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Ракурс
ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині. Фото:

ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині

17 лип 2022, 08:23
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Російська армія зазнала втрат у Херсонській області.



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Збройні сили України знищили штаб російських загарбників і склад боєприпасів. Удар було завдано по Лазурному, де окупанти біля моря облаштували штаб, казарми й склад, який проіснував не довго. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що з боку Лазурного доноситься «багато вибухів».

Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасу, — заявляють військові.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявили, що Україна може використовувати системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму. Наголосили, що російські військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту рф є одними з цілей для України, які потрібно уражати за допомогою таких систем.

Джерело: Ракурс


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