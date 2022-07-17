ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині

ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n172755-zsu-znyschyly-shtab-okupantiv-na-hersonschyni.htmlРакурс
Російська армія зазнала втрат у Херсонській області.
Збройні сили України знищили штаб російських загарбників і склад боєприпасів. Удар було завдано по Лазурному, де окупанти біля моря облаштували штаб, казарми й склад, який проіснував не довго. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що з боку Лазурного доноситься «багато вибухів».
Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасу, — заявляють військові.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявили, що Україна може використовувати системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму. Наголосили, що російські військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту рф є одними з цілей для України, які потрібно уражати за допомогою таких систем.