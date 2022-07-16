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The Rolling Stones виступили на одній сцені з маленькими українцями
The Rolling Stones виступили на одній сцені з українськими дітьми (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172754-the-rolling-stones-vystupyly-na-odniy-sceni-z-ukrayinskymy-ditmy-foto-video.htmlРакурс
Світові зірки підтримують Україну! Легендарний англійський рок-гурт «The Rolling Stones» заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню You Can’t Always Get What You Want.
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Гурт Rolling Stones запросив два українські дитячі хори на концерт у Відні, щоб разом виконати хіт 1969 року із назвою «Ти не завжди можеш взяти те, що хочеш».
Легенди світового року The Rolling Stones виступили на стадіону «Ернст Хаппель» з вихованцями Київського Палацу дітей та юнацтва.
Вони виконали хіт 1969 року You Can’t Always Get What You Want.
Оригінал пісні The Rolling Stones можна переглянути тут:
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