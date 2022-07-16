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Ракурс
The Rolling Stones виступили на одній сцені з маленькими українцями

The Rolling Stones виступили на одній сцені з українськими дітьми (ФОТО, ВІДЕО)

16 лип 2022, 21:59
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Світові зірки підтримують Україну! Легендарний англійський рок-гурт «The Rolling Stones» заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню You Can’t Always Get What You Want.



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Гурт Rolling Stones запросив два українські дитячі хори на концерт у Відні, щоб разом виконати хіт 1969 року із назвою «Ти не завжди можеш взяти те, що хочеш».

The Rolling Stones виступили на одній сцені з маленькими українцями

Легенди світового року The Rolling Stones виступили на стадіону «Ернст Хаппель» з вихованцями Київського Палацу дітей та юнацтва.

Вони виконали хіт 1969 року You Can’t Always Get What You Want.

The Rolling Stones виступили на одній сцені з маленькими українцями

The Rolling Stones виступили на одній сцені з маленькими українцями

Оригінал пісні The Rolling Stones можна переглянути тут:

Джерело: Ракурс


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