The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми

Ракурс

Світові зірки підтримують Україну! Легендарний англійський рок-гурт «The Rolling Stones» заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню You Can’t Always Get What You Want.

Гурт Rolling Stones запросив два українські дитячі хори на концерт у Відні, щоб разом виконати хіт 1969 року із назвою «Ти не завжди можеш взяти те, що хочеш».

Легенди світового року The Rolling Stones виступили на стадіону «Ернст Хаппель» з вихованцями Київського Палацу дітей та юнацтва.

Вони виконали хіт 1969 року You Can’t Always Get What You Want.

