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The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми
The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n172754-the-rolling-stones-vystupili-na-odnoy-scene-s-ukrainskimi-detmi-foto-video.htmlРакурс
Світові зірки підтримують Україну! Легендарний англійський рок-гурт «The Rolling Stones» заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню You Can’t Always Get What You Want.
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Гурт Rolling Stones запросив два українські дитячі хори на концерт у Відні, щоб разом виконати хіт 1969 року із назвою «Ти не завжди можеш взяти те, що хочеш».
Легенди світового року The Rolling Stones виступили на стадіону «Ернст Хаппель» з вихованцями Київського Палацу дітей та юнацтва.
Вони виконали хіт 1969 року You Can’t Always Get What You Want.
Оригінал пісні The Rolling Stones можна переглянути тут:
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