россияне сжигают населенные пункты Луганщины. Фото: Сергей Гайдай

https://racurs.ua/n173066-zahvatchiki-na-luganschine-sjigaut-naselennye-punkty-kotorye-ne-pokoryautsya.html

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Загарбницькі війська російської федерації жорстоко знищують населені пункти Луганської області, які не підкорюються.

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Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини. Зокрема, 25 липня росіяни стріляли по населених пунктах чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети. Противник залишає лише попіл не лише від маленьких сіл, але й великих міст. Про це 26 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Або те, що вони зробили з Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб з-поміж місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки, — йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, росіянам не потрібні люди Донбасу, а лише так званий референдум.

Нагадаємо, 25 липня російські війська з трьох сторін намагалися вийти на межу Луганської області, проте Збройні сили України змусили ворога повсюди відійти.