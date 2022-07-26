Боевики захватили Новолуганское в Донецкой области, это рядом с Углегорской ТЭС

Постійні обстріли біля Семигір’я, Кодема, вся та сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари, — сказав Черевко.

Інформацію про те, що окупанти захопили Вуглегірську ТЕС, посадовець не підтверджує, але й не спростовує.

Однак Генеральний штаб ЗСУ у зведенні ще 25 липня повідомив, що російська армія має частковий успіх в районі ТЕС. Окупаційні пабліки поширили відео, на якому бойовики ПВК «Вагнера» начебто ходять по території Вуглегірської ТЕС.

21 липня військова розвідка Великої Британії повідомляла, що найближчою ціллю загарбників може стати Вуглегірська ТЕС. Це друга за величиною електростанція України, вона розташована за 50 км на північний схід від Донецька у місті Світлодарськ.