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Бойовики захопили Новолуганське на Донеччині, це поруч з Вуглегірською ТЕС
Бойовики захопили Новолуганське на Донеччині, це поруч з Вуглегірською ТЕСhttps://racurs.ua/ua/n173088-boyovyky-zahopyly-novoluganske-na-donechchyni-ce-poruch-z-vuglegirskou-tes.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку найбільш активні бої тривають на Вуглегірській ТЕС та Новолуганському. Останнє російські військові захопили.
Про це журналістам «Вільного радіо» розповів заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко.
Ми відійшли від селища Новолуганське. Куди саме відійшли — сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском, — зазначив Черевко.
Він додав, що наразі на цьому напрямку досі точаться бої.
Постійні обстріли біля Семигір’я, Кодема, вся та сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари, — сказав Черевко.
Інформацію про те, що окупанти захопили Вуглегірську ТЕС, посадовець не підтверджує, але й не спростовує.
Однак Генеральний штаб ЗСУ у зведенні ще 25 липня повідомив, що російська армія має частковий успіх в районі ТЕС. Окупаційні пабліки поширили відео, на якому бойовики ПВК «Вагнера» начебто ходять по території Вуглегірської ТЕС.
21 липня військова розвідка Великої Британії повідомляла, що найближчою ціллю загарбників може стати Вуглегірська ТЕС. Це друга за величиною електростанція України, вона розташована за 50 км на північний схід від Донецька у місті Світлодарськ.
росія віддає пріоритет захопленню критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції. Однак, ймовірно, вона також намагається прорватися на Вуглегірську ТЕС, набираючи обертів у південних кліщах свого наступу на ключові міста Краматорськ та Слов’янськ, — повідомляли у британській розвідці.
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