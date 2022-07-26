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Бойовики захопили Новолуганське на Донеччині, це поруч з Вуглегірською ТЕС

Бойовики захопили Новолуганське на Донеччині, це поруч з Вуглегірською ТЕС

26 лип 2022, 21:31
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На Бахмутському напрямку найбільш активні бої тривають на Вуглегірській ТЕС та Новолуганському. Останнє російські військові захопили.





Про це журналістам «Вільного радіо» розповів заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко.

Ми відійшли від селища Новолуганське. Куди саме відійшли — сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском, — зазначив Черевко.

Він додав, що наразі на цьому напрямку досі точаться бої.

Джерело: Ракурс


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