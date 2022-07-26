Росіяни тримають кораблі з "Калібрами" і в Середземному морі - ВМС

https://racurs.ua/ua/n173087-rosiyany-trymaut-korabli-z-kalibramy-i-v-seredzemnomu-mori-vms.html

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Ситуація в Чорному морі залишається напруженою. У ВМС України повідомили, що станом на 26 липня в морі росіяни тримають у готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

До семи кораблів та катерів для контролю морських комунікацій знаходяться в Азовському морі.

В Середземному морі росіяни розмістили п’ять носіїв оперативно-тактичних ракет «Калібр» та два ракетних крейсери.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря — 40 суден, з них вісім рухались з протоки Босфор. До Чорного моря через контрольовану росіянами протоку пройшло 34 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Російський агресор продовжує розосереджувати угруповання надводних кораблів з метою недопущення їх ураження, порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азово-Чорноморського басейна та ввів підвищений рівень терористичної загрози з моря посилюючи системи ППО, — повідомила прес-служба ВМС.

Нагадаємо, що уранці 26 липня з акваторії Чорного моря росіяни завдали по Одещині ударів з літаків Су-30 та Су-35 ракетами Х-59, а близько 5.00 одразу 10 дальніх бомбардувальників завдали ще вісім ударів ракетами Х-22. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Рашисти влучили по авторинку, базах відпочинку та дачах українців.