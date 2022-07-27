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ВСУ освободили два села в Херсонской области — детали

ВСУ освободили два села в Херсонской области — детали

27 июл 2022, 08:25
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Збройні сили України звільнили та зачистили села Андріївка і Лозове у Херсонській області. Про це йдеться у ранковому зведенні Оперативного командування «Південь».





Захисники України повідомили, що авіація ЗСУ завдала чотири удари по опорних пунктах воєнних злочинців росії в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного, що дало змогу вибити окупантів з двох населених пунктів.

росіяни також підтвердили удари ЗСУ по Антонівському мосту через Херсон, але заявили, що він не знищений. Херсонські колаборанти визнали, що рух по мосту зупинено. Разом з тим, армія рф звела понтонні переправи.

Нагадаємо, окупанти зранку 27 липня обстріляли Миколаїв. Попередньо, влучили у промислову зону та ремонтне підприємство, від удару пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт.

Источник: Ракурс


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